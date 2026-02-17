İsrail Mühimmatı Patladı, Bir Çocuk Öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nin merkezinde yer alan Çiftlik beldesinde, İsrail ordusuna ait mühimmatın patlaması sonucu Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi, iki çocuk ağır yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Çiftlik Belediye Başkanı Ahmed Gavanime yaptığı açıklamada, "Furuş Beit Decin bölgesinde İsrail işgal güçleri tarafından bırakılan mühimmatın patlaması sonucu bir çocuk öldü, iki çocuk ise ağır yaralandı." ifadelerini kullandı.

Gavanime, İsrail güçlerinin patlamanın ardından Filistinli vatandaşların olay yerine yaklaşmasını engellediğini belirtti.

İsrail ordusu ise daha önce yaptığı açıklamada, Ürdün Vadisi'nin doğusundaki Tirza askeri üssü yakınlarında "İsrail ordusuna ait patlamamış mühimmatın infilak etmesi" sonucu üç Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu bölgenin "ateş açma sahası" olarak tanımlandığı, girişin yasak ve son derece tehlikeli olduğu belirtilerek olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öne sürülmüştü.

Selfit'te İsrail ordusu baskını

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Selfit kentine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptı ve eşyaları tahrip etti.

Selfit Valisi Mustafa Takatka, operasyon kapsamında bazı evlerin askeri kışlaya dönüştürüldüğünü, Filistinlilerin gözaltına alındığını ve saha sorgulamalarına tabi tutulduğunu, kentin girişlerinin ise toprak yığınlarıyla kapatıldığını belirtti.

Takatka, söz konusu uygulamaları kınayarak bunların "tehlikeli bir tırmanış ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali" olduğunu vurguladı.

Ayrıca Karavat Beni Hasan beldesinde bir evin yıkıldığını belirten vali, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Ürdün Vadisi, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında bulunan C Bölgesi içerisinde yer alıyor.

1995 tarihli Oslo II Anlaşması ile Batı Şeria; tamamen Filistin yönetiminin kontrolündeki A Bölgesi, İsrail'in güvenlik kontrolü ile Filistin'in sivil ve idari kontrolündeki B Bölgesi ve tamamen İsrail kontrolündeki C Bölgesi olmak üzere üçe ayrılmıştı.

İsrail, Ürdün Vadisi'nin geniş alanlarını askeri eğitim sahası ilan ederek sivil girişleri yasaklıyor ve bölgede yaşayan Filistinlilere çeşitli kısıtlamalar uyguluyor.

Filistinliler ise bu uygulamaların topraklarına erişimlerini ciddi şekilde sınırlandırdığını savunuyor.