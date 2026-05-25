İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçağı, Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Tavil" ailesine ait bir evi hedef aldı.
İsrail'in saldırısı çevredeki evlerde büyük hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Nusayrat Kampı'na Bombardıman - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?