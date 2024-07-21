İsrail, Nusayrat Mülteci Kampına yoğun saldırılar düzenliyor

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına son bir haftada 63 saldırı düzenlediği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 7 gündür saldırılarını benzeri görülmemiş bir şekilde Nusayrat Mülteci Kampına yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Bu süre zarfında uçak, tank ve askeri botlarla gerçekleştirilen 63 saldırıda 91 Filistinlinin öldüğü, 251'inin yaralandığı, saldırılarda kimyasal ve termal silahların kullanılması nedeniyle ölü ve yaralıların yüzde 75'inden fazlasının hastanelere yanmış olarak getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, halkın yoğun olarak yaşadığı ev, mahalle ve yüksek binaları hedef alarak daha fazla sayıda kişiyi öldürmeyi ve yaralamayı amaçladığı dile getirilen açıklamada, bu son 7 gün içinde işlenen katliamların en büyüğünün, 23 kişinin öldüğü, 73'ünün yaralandığı Er-Razi Okulu'na yapılan saldırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, çeşitli uluslararası kuruluşlar ve özgür dünyanın tüm ülkelerine soykırımı ve Gazze'de akan kanı durdurmaları için İsrail ile ABD'ye baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Nusayrat Mülteci Kampında, halihazırda yerinden edilmişler de dahil olmak üzere 250 bin Filistinli yaşıyor.