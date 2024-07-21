- İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda çok katlı bir binayı vurdu
GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan 8 katlı bir binayı vurdu. Saldırı öncesi İsrail'in bina sakinlerinden binayı boşaltmaları konusunda uyardığı aktarıldı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. Saldırı anı ise anbean çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
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