İsrail Ordu Sözcüsü Al Jazeera Muhabirini Hedef Gösterdi - Son Dakika
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İsrail Ordu Sözcüsü Al Jazeera Muhabirini Hedef Gösterdi

İsrail Ordu Sözcüsü Al Jazeera Muhabirini Hedef Gösterdi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze Şeridi'ndeki muhabiri Enes eş-Şerifi'i açıkça hedef gösterdi. Adraee, Şerif'i tiyatro çeviren biri olarak suçladı ve Gazze'deki olayları aktaran basın mensuplarını susturmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti.

11.08.2024 19:23
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze Şeridi'ndeki muhabiri Enes eş-Şerifi'i açıkça hedef gösterdi.

Adraee, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Hamas ile İslami Cihad hareketlerinin mensuplarının Gazze Şeridi'ndeki okullarda saklandığını iddia ederek, Al Jazeera Muhabiri Şerifi'i de bunların üstünü örtmekle suçladı.

Şerif'in X'teki hesabından bazı paylaşımlarını da açıklamasına ekleyen Adraee, Şerif'in "tiyatro çeviren biri olduğunu" savundu.

Adraee, İsrail'in dün sabah namazında düzenlediği hava saldırısıyla en az 100 kişiyi öldürdüğü Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na işaret ederek, Şerif'in burada yaptığı yayınların "bir tiyatro gösterisi" olduğunu ifade etti.

Al Jazeera'nin, İsrail'in Gazze'deki muhabiri Enes eş-Şerif ve ekibine yönelik kışkırtmasını kınayan açıklamasıyla da alay eden Adraee, bir kez daha gazeteci Şerif'i hedef gösterdi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'nin Şerif'e yönelik kışkırtmasını kınayarak, bu açıklamasının sadece Şerif'in karakterine ve dürüstlüğüne yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda gerçeği bastırmak ve Gazze'deki olayları cesurca aktaran basın mensuplarını susturmaya yönelik açık bir girişim olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca 31 Temmuz'da düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetmişti.

Gul ve Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılan evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

Gazeteciler, Heniyye'nin yıkılan evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan saldırıda öldürülmüştü.

İsrail, daha önce alıkoyup serbest bıraktığı ve 31 Temmuz'da düzenlediği bombalı saldırıyla öldürdüğü Gazzeli gazeteci Gul'un Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordu Sözcüsü Al Jazeera Muhabirini Hedef Gösterdi - Son Dakika

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