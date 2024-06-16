İsrail ordu sözcüsü: Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamı askeri operasyonla kurtarılamaz - Son Dakika
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İsrail ordu sözcüsü: Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamı askeri operasyonla kurtarılamaz

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının askeri operasyonla kurtarılamayacağını belirtti. Hagari, Gazze'nin güneyinde 8 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Refah'ta 8 askerin öldürüldüğü olayı araştıracak olan uzman ekibin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Hagari, tüm esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi için çaba gösterdiklerini ancak askeri operasyonla tamamını geri getiremeyeceklerini söyledi.

16.06.2024 00:01
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İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının "askeri operasyonla" kurtarılamayacağını belirtti.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin güneyinde 8 İsrail askerinin öldürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Refah'ta 8 askerin öldürüldüğü olayı uzmanlardan oluşan bir ekibin dikkatle araştıracağını dile getiren Hagari, "Tüm esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi için koşulları oluşturmaya çalışıyoruz ancak esirlerin tamamını askeri operasyonla geri getiremeyiz." dedi.

Kassam Tugaylarından bugün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu, "Yasin 105" roketleriyle hedef alınan askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu da daha sonra yaptığı açıklamayla, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Refah, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordu sözcüsü: Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamı askeri operasyonla kurtarılamaz - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordu sözcüsü: Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamı askeri operasyonla kurtarılamaz - Son Dakika
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