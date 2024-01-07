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İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas'ın askeri yapısı tamamen dağıtıldı - Son Dakika
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İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas'ın askeri yapısı tamamen dağıtıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını öne sürdü. Hagari, ordunun Gazze'nin orta kesimi ve güneyinde de Hamas'ın dağıtılmasına odaklandığını belirtti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas\'ın askeri yapısı tamamen dağıtıldı
07.01.2024 - 00:25,
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürdü.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları hakkında bilgi verdi.

"Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" savunan Hagari, ordunun Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyinde de "Hamas'ın dağıtılmasına" odaklandığını söyledi.

İsrail ordusundan bir kaç saat önce yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü, bir askerin de ağır yaralandığı belirtilmişti.???????

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 722 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 148 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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