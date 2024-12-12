İsrail Ordu'su Gazeteci Ölümlerinin Üçte Birinden Sorumlu - Son Dakika
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İsrail Ordu'su Gazeteci Ölümlerinin Üçte Birinden Sorumlu

RSF raporu, 2024'te 54 gazetecinin öldüğünü, bu yıl her 3 gazeteciden birinin İsrail'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

12.12.2024 17:50
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Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) raporu, bu yıl dünya genelinde doğal olmayan gazeteci ölümlerinin 3'te 1'inden İsrail ordusunun sorumlu olduğunu ortaya koydu.

RSF, dünya genelindeki gazetecilerin durumuna ilişkin 2024 raporunu yayımladı.

Rapora göre, dünya genelinde 2024'te 550 gazeteci tutuklu, 55 gazeteci esir ve 95 gazeteci ise kayıp durumunda bulunuyor.

Bu yıl dünya genelinde 54 gazeteci öldürülürken, bu son 5 yılın en yüksek sayısı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu gazetecilerin çoğu, çatışma ortamında öldürüldü.

Bu yıl dünyada her 3 gazeteciden biri İsrail ordusunun bombaları altında hayatını kaybetti. Bunlardan 16'sı Gazze'de, 2'si ise Lübnan'da yaşamını kaybetti.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen gazeteci sayısı 145'i aşarken, bunlardan en az 35'i İsrail ordusu tarafından hedef alınarak veya görev başında öldürüldü.

Gazze ve Lübnan'da onlarca gazetecinin mesleği nedeniyle hedef alınarak İsrail tarafından öldürüldüğüne dair yeterince delile sahip olduğunu belirten RSF, şu ana kadar, İsrail ordusunun gazetecilere karşı savaş suçu işlediği gerekçesiyle 4 şikayeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) iletti.

İsrail, bu yıl gazeteciler için en büyük 3. hapishane haline geldi.

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, İsrail'in Gazze'de hedef alarak öldürdüğü gazetecilerle ilgili, "Bu muhabirlerin çoğunun kimliği belirlenebiliyordu ve statüleri nedeniyle korunuyorlardı ancak yine de uluslararası sözleşmeleri kasten göz ardı eden İsrail'in saldırılarında öldürüldüler." ifadesini kullandı.

Bruttin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yabancı gazetelerin girmesinin yasaklandığını kaydederek, "Gazze, 2024'te gazeteciler için en tehlikeli bölge haline geldi; burada gazetecilik bile yok olma tehdidi altında." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordu'su Gazeteci Ölümlerinin Üçte Birinden Sorumlu - Son Dakika

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