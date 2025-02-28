İsrail Ordusu 'Aksa Tufanı' Saldırısında Başarısızlığını Kabul Etti - Son Dakika
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İsrail Ordusu 'Aksa Tufanı' Saldırısında Başarısızlığını Kabul Etti

İsrail ordusu, 7 Ekim saldırısıyla ilgili soruşturma bulgularını açıkladı ve bu durumu başarısızlık diye nitelendirdi.

28.02.2025 02:16
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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısına ilişkin yaptığı soruşturmalarla başarısızlığını kabul etti.

Kapsamlı şekilde 7 Ekim 2023'te yaşananları soruşturan İsrail ordusu, ulaştığı sonuçları basınla paylaştı.

İsrail basını, soruşturmanın bulgularını yayınladı ve ortaya çıkan sonucu açık bir başarısızlık olarak yorumladı.

Hannibal Protokolü uyguladı

The Jerusalem Post, İsrail Hava Kuvvetlerinin 7 Ekim'de Hannibal Protokolü'nü uyguladığını kaydetti.

Haberde, Gazze'den 5 binin üzerinde Hamas mensubunun İsrail'e girdiği ve bundan çok daha fazla Gazzelinin İsrail'in içlerine sızabileceği endişesinden bahsedildi.

İsrail Hava Kuvvetleri soruşturmasına göre, Hannibal Protokolü'nün uygulanması yönündeki kararın ardından pilotlar, "nereye ve neye saldıracakları konusunda son derece spesifik bilgiler" aldı.

Hamas "aldatma" unsurlarını kullandı

Yedioth Ahronoth'un soruşturmaya ilişkin haberine göre, İsrail'in en büyük hatası Hamas'ın büyük çaplı bir savaşa girişemeyeceği yönündeki fikre kapılmak oldu.

Hamas, bu algıyı desteklemek için "aldatma" unsurlarını kullanırken "İsrail düşmanlarından üstündür" ve "İstihbarat direktörlüğü her şeyi bilir" düşüncesi başarısızlığı beraberinde getirdi.

Aksa Tufanı saldırısının gerçekleştirildiği 7 Ekim öncesinde İsrail'in hazırlandığı en kötü senaryo, Gazze'den 70 kişinin sürpriz bir şekilde sızma yapma ihtimaliyken, 7 Ekim'de 5 binin üzerinde Hamas mensubu İsrail tarafına sızdı.

Saldırılardan önce çok sayıda İsrail sim kartının aktif hale gelmesi gibi bir araya geldiğinde "olağan dışı" bir durum olduğuna işaret eden bilgiye ve iç istihbarat servisi Şin-Bet'in bu bilgiyi orduya aktarmasına rağmen alarm düzeyi yükseltilmedi.

Saldırıdan saatler önce yapılan durum değerlendirmeleri ise gece olması nedeniyle siyasi kademeye iletilmedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırılarının başlamasının ardından İsrail ordusunun Gazze Tümeni çökerken Hava kuvvetlerinin de böyle bir olaya karşı acil durum planı bulunmuyordu.

The Times of Israel'in haberine göre, soruşturma, İsrail ordusunun 2022'de muhtemel bir saldırıyı ayrıntılarıyla açıklayan planlar almasına rağmen bunu olası görmediğini ve eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın "pragmatik" olduğu için bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini düşündüğünü ortaya koydu.

İsrail Ordu Radyosu, soruşturmaların İsrail ordusunun 7 Ekim saldırısının hızı ve planlaması karşısında şaşkınlık yaşadığını gösterdiğini aktardı.

Halevi: "Sorumluluk benim"

Görevi 6 Mart'ta sona erecek olan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, soruşturmaların sunulduğu görüşmede, "Sorumluluk benim. 7 Ekim'de ordunun komutanıydım ve sizin sorumluluğunuz da bende." ifadeleriyle sorumluluğun kendisinde olduğunu yineledi.

Halevi, başarısız olduklarını ve her gün başarısızlıkla yüzleşmeye çalıştığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu 'Aksa Tufanı' Saldırısında Başarısızlığını Kabul Etti - Son Dakika

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