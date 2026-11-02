İsrail ordusu askeri İHA'nın teknik arıza nedeniyle düşüp yangın çıkardığını bildirdi - Son Dakika
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İsrail ordusu askeri İHA'nın teknik arıza nedeniyle düşüp yangın çıkardığını bildirdi

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İsrail ordusu, Askalan'a bağlı Beit Shikma yerleşimi yakınında sabah saatlerinde bir askeri İHA'nın teknik arıza sonucu düştüğünü bildirdi. İHA'nın açık alanda yangına neden olduğu, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Askalan (Aşkelon) kenti yakınlarında bir askeri insansız hava aracının (İHA) düştüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayın sabah saatlerinde Askalan'a bağlı Beit Shikma yerleşimi yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, "teknik arıza" nedeniyle bölgeye düşen İHA'nın çevresindeki açık alanda yangına sebep olduğu kaydedildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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