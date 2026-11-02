İsrail ordusu askeri İHA'nın teknik arıza nedeniyle düşüp yangın çıkardığını bildirdi

İsrail ordusu, Askalan (Aşkelon) kenti yakınlarında bir askeri insansız hava aracının (İHA) düştüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayın sabah saatlerinde Askalan'a bağlı Beit Shikma yerleşimi yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, "teknik arıza" nedeniyle bölgeye düşen İHA'nın çevresindeki açık alanda yangına sebep olduğu kaydedildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.