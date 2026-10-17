İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Tuffah'ta sivilleri hedef aldı, 1 Filistinli öldü

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir grup sivili hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail'e ait insansız hava aracı, sabah saatlerinde Tuffah Mahallesi'nde sivillerin bulunduğu bir noktaya saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda kimliği henüz belirlenemeyen genç bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda ise İsrail askeri araçlarından Filistinlilerin evlerine ateş açıldı.

AA'ya konuşan bir hastane kaynağı, açılan ateş sonucu 3 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Han Yunus'un güneyine yoğun ateş açıldı.

Gazze kentinin doğu kesimleri de topçu ateşiyle hedef alındı.