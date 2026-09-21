İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini bombaladı, Mansuri'de evleri yıktı - Son Dakika
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyini bombaladı, Mansuri'de evleri yıktı

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi, Mansuri beldesinde evleri patlayıcılarla yıktı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi, Mansuri beldesinde evleri patlayıcılarla yıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana Kefertebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerinin çevresini bombaladı.

İsrail topçuları da Yukarı Nebatiye, Doğu Zavtar, Mifedun, Beyt Lif, Hadasa, Beraşit, Tulin ve Mansuri beldeleri ile Sur ilçesindeki Zıbkin Vadisi'ni hedef aldı.

İsrail ordusu, şafak vakti öncesinde Lübnan'ın güneyindeki batı ve orta kesimlerde bulunan bazı köylere aydınlatma fişekleri attı.

İsrail askerleri ayrıca şafak vaktinde Mansuri beldesindeki evleri patlayıcılarla yıktı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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