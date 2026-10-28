İsrail ordusu ateşkese rağmen Nebatiye, Sur çevresindeki beldelere topçu atışı düzenledi - Son Dakika
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Nebatiye, Sur çevresindeki beldelere topçu atışı düzenledi

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İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyindeki Konin, Beraşit, Mansuri, Hadasa ve Mecdel Zun çevresine topçu atışları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere topçu saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail topçuları, Nebatiye'ye bağlı Konin ve Beraşit beldelerinin çevresini hedef aldı. Meyfadun ile Doğu Zavtar arasındaki bölge de aralıklı topçu atışlarına maruz kaldı.

İsrail ordusu ayrıca sabah saatlerinde Sur'a bağlı Mansuri, Hadasa ve Mecdel Zun beldeleri ile çevredeki vadileri topçu atışlarıyla hedef aldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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