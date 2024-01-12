 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail güçleri, silahlı oldukları ileri sürülen 3 kişiyi öldürdü ve bölgedeki taramalarına devam ediyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria\'da 3 Filistinliyi öldürdü
12.01.2024 - 23:53,
Abone Ol

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimine sızmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, silahlı Filistinli bir grubunAdora Yahudi yerleşim birimine (El-Halil yakınlarında Filistinlilerin arazisine kurulan yerleşim birimi) sızmaya çalışarak, İsrail güvenlik güçlerine ateş açtığı öne sürüldü.

Askerlerinin, silahlı oldukları ileri sürülen 3 kişiyi öldürdüğü kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin bölgedeki taramasının devam ettiği aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamada da söz konusu olayda bir İsraillinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


23:33
6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33
AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21
İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
6 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 6 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu
20:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim

Son Dakika
23:33 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33 AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 6 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 00:12:59. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement