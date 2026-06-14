İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

14.06.2026 15:50
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İsrail güçleri El Halil ve Nablus'ta 3 Filistinliyi gözaltına aldı, 5 su tankerine el koydu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Nablus kentlerine baskın düzenledi, 3 Filistinliyi gözaltına alırken, 5 su tankerine el koydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın El Halil kentinde çeşitli ana yollar ile bazı beldelere giriş ve çıkışları toprak ve demir bariyerlerle kapattı.

Ez-Zahiriyye beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Ahmed Havarin ile İbrahim Havarin isimli iki Filistinliyi, evlerinde arama yaptıktan sonra gözaltına aldı.

Baskın sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullanan İsrail askerleri, gözaltına alınan Filistinlilerin ailelerini bir süre alıkoyarak sorguya çektikten sonra bölgeden ayrıldı.

Öte yandan İzna beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere ait 5 su tankerine el koyarak, bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine götürdü.

Nablus kentinde de İsrail güçlerinin, merkezi sebze pazarına baskın düzenlediği, olayda herhangi bir gözaltı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin, Nablus kentine bağlı Surra beldesinde ise bir lokantaya baskın düzenlediği, lokantada çalışan bir Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi - Son Dakika

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