İsrail, Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek Filistinlileri gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da kent ve kasabalara baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tulkerem, Nablus kentleri ile Eriha yakınlarındaki Akabe Cebr Mülteci Kampı ile Ramallah ve El Halil kentlerindeki bazı kasabalara baskın düzenledi.

Tanıklar, Tulkerem kentinde Filistinlilere ait evlere giren askerlerin, bazı kişileri gözaltına aldığını ve İsrail'e ait buldozerlerin kentten çekilmeden önce ana caddeleri kazarak alt yapıyı tahrip ettiğini ifade etti.

İsrail askerlerinin Nablus'ta da çok sayıda mahalleye düzenlediği baskınlarda gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.

Ayrıca Akabe Cebr Mülteci Kampı'nda baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında çatışma çıktığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.