İsrail Ordusu Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre El Halil kentinin Sitte Fahs bölgesi yakınlarında konuşlanan İsrail askerleri, motosikletiyle ilerleyen Kemal Ahmed Ebu Türki'ye ateş açtı.

Filistinli Ebu Türki, omzundan yaralandı. Filistin Kızılayı ekipleri, yaralı genci tedavi için hastaneye nakletti.

İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere ait köy ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve tarım arazilerine zarar veriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.