İsrail ordusu Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu Batı Şeria\'da saldırılarını sürdürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kentlerinde bu sabah başlattığı 'geniş çaplı' saldırılarda Filistinlilere ait evlere ve yollara buldozerlerle zarar veren İsrail ordusu, bölgedeki su hatlarını tahrip ettiğini itiraf etti.

28.08.2024 19:46
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kentlerinde bu sabah başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda Filistinlilere ait evlere ve yollara buldozerlerle zarar veren İsrail ordusu, bölgedeki su hatlarını tahrip ettiğini itiraf etti.

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerinde başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybederken İsrail güçlerine ait buldozerler bölgedeki ulaşım, su altyapısı ve Filistinlilere ait evleri tahrip etmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerine ait buldozerlerin su hatlarını "yanlışlıkla" tahrip ettiği öne sürüldü.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki su kaynaklarının yüzde 80'inden fazlasını elinde tuttuğu biliniyor. İsrail, suyun büyük bölümünü Filistin topraklarını gasbeden fanatik Yahudilerin kullanımına tahsis ediyor.

Batı Şeria'daki Filistinliler ise kronik su sıkıntısı nedeniyle evlerinin çatılarına yerleştirdiği tanklarda su depolamak zorunda kalıyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarında 9 kişi öldü

İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika

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