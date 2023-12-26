 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu Batı Şeria'daki mülteci kampına baskın düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu Batı Şeria'daki mülteci kampına baskın düzenledi

İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bir binayı bombaladı ve Filistinlilere ait mülkleri yıktı. Ayrıca FHKC yöneticisi Halide Cerrar da gözaltına alındı.

İsrail ordusu Batı Şeria\'daki mülteci kampına baskın düzenledi
26.12.2023 - 09:41,
Abone Ol

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bölgeye çok sayıda askeri araç ve buldozerle baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir binanın çevresini kuşatarak içinde bulunan bir daireyi "Energa" füzesiyle bombaladı.

Kampta Filistinlilere ait mülkleri yıkan İsrail güçleri, sokaklara ve altyapıya da zarar verdi.

İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıkarken, Nur Şems Mülteci Kampı'nın birçok mahallesinde patlama sesleri duyuldu.

FHKC yöneticisi gözaltına alındı

Öte yandan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar, Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki evine düzenlenen baskınla İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Cerrar, İsrail güçleri tarafından daha önce de defalarca gözaltına alınmıştı.

Yaşanan gelişmelere ilişkin İsrail makamlarından ise resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na sık sık baskınlar düzenleyerek yolları tahrip ediyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgelerde meydanları ve anıtları da hiçbir neden göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'daki mülteci kampına baskın düzenledi - Son Dakika


08:58
4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
08:54
Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı
08:46
Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
08:43
MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu
08:35
Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
08:12
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
08:00
Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı
07:56
İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı

Son Dakika
08:58 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
08:54 Motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen adama kurşun yağdırdı
08:46 Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
08:43 MasterChef'te ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu
08:35 Suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araç, emniyete teslim edildi
08:12 Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan yaşamını yitirdi
08:00 Aşiretin sünnet düğününde rekor! 7 yaşındaki çocuğa 12 milyon 550 bin TL para takıldı
07:56 İmaj değiştiren Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı
01:07 Aralarında çocuk ve yaşlılar da var! İsrail askerleri, Gazzelileri stadyumda yarı çıplak teşhir etti
00:48 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 09:47:07. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Batı Şeria'daki mülteci kampına baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement