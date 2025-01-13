İsrail Ordusu Beyt Hanun'un Sorumluluğunu Değiştirdi

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İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail ordusunun, Filistinli direnişçilerle yaşanan şiddetli çatışmalardaki verilen kayıplar nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'un sorumluluğunu Gazze Tümeni'nden 162. Tümen'e devretme kararı aldığını bildirdi.

Gazete, Beyt Hanun'da yaşanan şiddetli çatışmalarda on askerinin öldürülmesi üzerine, İsrail ordusunun bölgenin sorumluluğunu Gazze Tümeni'nden alarak halihazırda Cibaliye'de bulunan 162. Tümen'e devretme kararı aldığını yazdı.

Gazete, Gazze Şeridi'ndeki askeri bölgelerin dağılımında hata yaptıklarını fark ettiklerini, Beyt Hanun'un yanı sıra sınır boyunca uzanan tampon bölge, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Philadelphi Koridoru'nun da sorumluluğunu üstlenen Gazze Tümeni'nin yerine Beyt Hanun'a sevk edilecek 162. Tümen'e ek kuvvetlerin de gönderileceğini aktardı.

Haberde, Beyt Hanun Taburu'nun "Hamas'ın en zayıf taburlarından biri olduğu ve kara saldırılarının başında 162. Tümen ve daha sonra 252. Yedek Tümeni güçleri tarafından kolayca yenilgiye uğratıldığı" iddia edildi.

Yedioth Ahronoth, İsrail ordusunun şu anda yaklaşık 70 bin ek yedek asker topladığını, ancak bunun karşılaşılan birçok zorluk karşısında hala yeterli olmadığını savundu.