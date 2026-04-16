İsrail Ordusu Bint Cubeyl'de Hızla Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

16.04.2026 12:14
İsrail ordusu, Bint Cubeyl'de Hizbullah tesislerine yönelik 70 birimi imha ettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdığı Bint Cubeyl ilçesinde binaları havaya uçurduğu görüntüleri yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Hizbullah altyapısı olduğu iddiasıyla 70 birimin birkaç dakika içerisinde imha edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun paylaştığı görüntülerde, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde, geniş bir alanda çok sayıda binanın saniyeler içerisinde art arda patlatılarak havaya uçurulduğu görüldü.

Açıklamada, "Aramaların tamamlanmasının ardından askerler sadece bir dakika içinde yaklaşık 70 terör altyapısı tesisini imha etti." ifadelerine yer verildi.

İsrail basını, İsrail ordusunun önce kuşatıp ardından işgale başladığı stratejik ve sembolik açıdan önemli görülen ilçede tarama faaliyetlerinden sonra tüm binaları imha edebileceğini yazmıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
