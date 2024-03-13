İsrail ordusu, bisiklet taşıdığı iddiasıyla öldürdüğü Filistinliyi yanlış hedef aldığını kabul etti

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde "roketatar taşıdığı" iddiasıyla dronla hedef alarak öldürdüğü Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını kabul etti.
İsrail ordusu, 3 Mart'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde enkaz arasında yürüyen iki kişiden birinin roketatar taşıdığı iddiasıyla hedef alındığı dron görüntülerini yayınlamıştı.
İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirinin sorusu üzerine, Zeytun Mahallesi'nde roketatar taşıdığı gerekçesiyle silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) öldürdükleri Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını itiraf etti.
Bölgenin savaş alanı olduğunu ve ordu birliklerinin, burada Hamas'a bağlı silahlı unsurlarla çok sayıda çatışma gerçekleştirdiğini aktaran Sözcülük, İsrail'e ait SİHA'nın hedef aldığı rotanın, bölgedeki silahlı unsurlar tarafından daha önce silah kaçırmak ve saldırı düzenlemek için kullanıldığını öne sürdü.
Sözcülük, İsrail ordusunun, bisikletli kişiyi roketatar taşıyan bir kişi olarak tespit ettiğini, saldırı kararını anlık durum değerlendirmesiyle aldığını ileri sürerek, "hatalı çıkarım" için özür diledi.
Sözcülük, olayın, olağanüstü durumları inceleyen ilgili birime sevk edildiğini bildirdi.
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