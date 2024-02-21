İsrail ordusu çatışmalarda bir asker öldürüldü, 3'ü ağır yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu çatışmalarda bir asker öldürüldü, 3'ü ağır yaralandı

İsrail ordusu çatışmalarda bir asker öldürüldü, 3\'ü ağır yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir askerin öldürüldüğünü ve 3'ünün ağır yaralandığını duyurdu. Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 asker öldürüldü. İsrail'in saldırılarında en az 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapı da tahrip ediliyor.

21.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir askerin öldürüldüğü, 3'ünün ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda İsrailli 3 askerin de ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu çatışmalarda bir asker öldürüldü, 3'ü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu çatışmalarda bir asker öldürüldü, 3'ü ağır yaralandı - Son Dakika
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