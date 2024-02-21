İsrail ordusu çatışmalarda bir asker öldürüldü, 3\'ü ağır yaralandı

Güncel

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir askerin öldürüldüğü, 3'ünün ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda İsrailli 3 askerin de ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.