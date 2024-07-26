İsrail ordusu çatışmalarda bir askerini daha kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Givati ??Tugayı'ndan yedek onbaşı Moti Rafi (37) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldü." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 328'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 688'e yükseldi.