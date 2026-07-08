İsrail Ordusu Cenin'de 4 Aileyi Zorla Sürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli 4 aileyi zorla evlerinden çıkardığı ve dairelerine el koyduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerle birlikte Cenin kentine bağlı Yabud beldesine baskın düzenleyerek Filistinli 4 aileyi zorla evlerinden çıkardı.

Filistinlileri zorla evlerinden çıkardıktan sonra dairelerine el koyan İsrail askerleri aileleri evlerine geri dönmemeleri konusunda tehdit etti.

70 yılı aşkın süredir Yabud'da yaşadıklarını belirten Filistinli aileler, gidecek bir yerleri olmadığını ve sokakta kaldıklarını ifade etti.

Filistinli aileler, bir süredir bölgede inşa edilen yasa dışı yerleşim yerindeki radikal Yahudilerin saldırılarına maruz kaldıklarını kaydetti.

Radikal yerleşimciler, El Halil ve Ramallah'ta da Filistinlilere saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil kentine bağlı Yatta bölgesinde düzenledikleri saldırılarda birkaç Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrailli işgalcilerin ayrıca Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yoldan geçen bir Filistinlinin aracına saldırdıkları ve aracın camlarını kırdıkları kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi ise yerinden edildi.