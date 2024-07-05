İsrail ordusu Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 4 Filistinliyi öldürdü. Görgü tanıkları, Cenin'e baskın yapan İsrail ordusunun kentteki el-Avde Meydanı'nı bombalaması sonucu ölenlerin olduğunu belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının ardından 4 Filistinlinin cesedi ile 1 ağır yaralının Cenin Devlet Hastanesine getirildiği ifade edildi. İsrail ordusu ayrıca Kalkilya, Nablus, Ramallah ve Beytüllahim kentlerinde de baskınlar düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

05.07.2024 09:45
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 4 Filistinliyi öldürdü.

Görgü tanıkları, Cenin'e baskın yapan İsrail ordusunun kentteki el-Avde Meydanı'nı bombalaması sonucu ölenlerin olduğunu belirtti.

Tanıklar, kente birçok girişinden baskın düzenleyen İsrail askerlerinin bir evi kuşatarak bombaladığını ve baskına karşı çıkan Filistinlilerle İsrail askerleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Cenin'e saldırısının ardından 4 Filistinlinin cesedi ile 1 ağır yaralının Cenin Devlet Hastanesine getirildiği" belirtildi.

Son ölümlerle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 565'e yükseldi, saldırılarda 5 bin 351 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya ve Nablus, Ramallah ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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