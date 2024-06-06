İsrail ordusu Cenin'de Filistinli genci öldürdü, 60 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Cenin'de Filistinli genci öldürdü, 60 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinli genci öldürdü ve 60 kişiyi gözaltına aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Muhammed Ebu Bekir'in İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistinli güvenlik kaynaklarına göre, Ebu Bekir, Birleşmiş Milletler UNRWA'ya ait bir okulun yakınlarında sırtından vuruldu. İsrail ordusu henüz bir açıklama yapmadı.

06.06.2024 17:04
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RAMALLAH, 6 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinli bir genci öldürdü ve 60 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, 24 yaşındaki Muhammed Ebu Bekir'in Çarşamba günü gece saatlerinde Cenin kentinin Yabud kasabasında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Filistinli güvenlik kaynakları Perşembe günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, Ebu Bekir'in gece saatlerinde Yabud kasabasına düzenlenen baskın sırasında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okulun yakınlarında sırtından vurulduğunu ifade etti.

Filistin hükümetine bağlı Mahkum İşleri Komisyonu ile Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından Perşembe günü yayımlanan ortak yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'da 60 Filistinliyi tutukladı.

İsrail ordusu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Filistin resmi istatistiklerine göre Batı Şeria'da 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana tutuklanan Filistinlilerin sayısı 9.100'ü aştı.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Cenin'de Filistinli genci öldürdü, 60 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

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