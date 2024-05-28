İsrail Ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda Büyük Yıkım Bıraktı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda Büyük Yıkım Bıraktı

İsrail Ordusu Cibaliya Mülteci Kampı\'nda Büyük Yıkım Bıraktı

İsrail ordusunun geride büyük yıkım bıraktıktan sonra kısmen çekildiği Cibaliya Mülteci Kampı'nın El-Faluca bölgesinde enkaz altından cesetler çıkarılmaya çalışılıyor. İsrail ordusu, bölgede onlarca evi ateşe vererek yakmış ve büyük bir yıkıma neden olmuştur. Ayrıca, İsrail ordusuna ait bazı askeri araçlar da kullanılamaz hale gelmiştir. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda ise binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve sivil altyapı da tahrip edilmiştir.

28.05.2024 16:17
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İsrail ordusunun geride büyük yıkım bıraktıktan sonra kısmen çekildiği Cibaliya Mülteci Kampı'nın El-Faluca bölgesinde enkaz altından cesetler çıkarılmaya çalışılıyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kısmen çekildiği Faluca bölgesinde yollardan ve enkaza dönüşen evlerin altından çok sayıda ceset toplandı.

İsrail ordusu ve askeri araçlarının bölgenin dışına doğru biraz çekildiği Faluca'da, Filistinlilere ait onlarca evin ateşe verilerek yakıldığı ve geride büyük bir yıkımın kaldığı görüldü.

Bölgede kullanılamaz hale gelen İsrail ordusuna ait bazı askeri araçlar da dikkati çekti.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı'na ve civar bölgelere kara saldırıları başlattı. İsrail ordusunun, 15 Mayıs'ta güçlü direnişle karşılaşmasının ardından söz konusu kara operasyonunun genişletildiği duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 kişi öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda Büyük Yıkım Bıraktı - Son Dakika

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