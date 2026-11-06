İsrail ordusu Deyir Mimas'ta zeytin toplayan çiftçilere ateş açtı, birini alıkoydu - Son Dakika
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İsrail ordusu Deyir Mimas'ta zeytin toplayan çiftçilere ateş açtı, birini alıkoydu

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Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, güneydeki Deyir Mimas beldesi çevresinde zeytin hasadı yapan çiftçilerin yakınına ateş açtı ve belde sakinlerinden bir kişiyi alıkoydu. Bölgedekiler hasat alanını terk etmek zorunda kaldı, İsrail devriyesi giriş çıkışları engelledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Deyir Mimas beldesi çevresinde zeytin hasadı yapan çiftçilerin yakınına ateş açtı, belde sakinlerinden bir kişiyi alıkoydu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait devriye Kefer Kila beldesinden Deyir Mimas'ın eteklerine doğru ilerledi. İsrail devriyesinin zeytin hasadı yapan çiftçilerin yakınına ateş açması üzerine bölgedekiler hasat alanını terk etmek zorunda kaldı.

Haberde, belde eteklerinde konuşlanan İsrail devriyesinin bölgedeki giriş çıkışları engellediği, ardından bir belde sakinini alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, Nebatiye vilayetine bağlı Mifadun beldesi çevresinin aralıklı topçu atışlarına hedef olduğu, Sur ilçesindeki Mansuri beldesi yönüne ise makineli tüfeklerle ateş açıldığı belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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