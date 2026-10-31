İsrail ordusu El Halil'de askeri varlığını 9. günde de artırıyor - Son Dakika
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İsrail ordusu El Halil'de askeri varlığını 9. günde de artırıyor

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İsrail ordusu El Halil'de askeri varlığını artırırken kente yönelik saldırılar dokuzuncu gününde de sürüyor. 23 Ekim'den bu yana süren askeri önlemler sonucu binlerce Filistinli yerinden edildi, onlarca kişi gözaltına alındı, çok sayıda ev ve tesis yıkıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin meskun mahallelerinde askeri varlığını artırıyor.

Kente yönelik saldırıların üst üste dokuzuncu gününde de devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun 23 Ekim'den bu yana sürdürdüğü ve takviye birliklerle tırmandırdığı askeri önlemler ile kente yönelik saldırıları sonucunda binlerce Filistinli yerinden edilirken, onlarca kişi gözaltına alındı, çok sayıda ev ve tesis yıkıldı, altyapı ise ağır tahribata uğradı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu dün Ayn Deyr Baha Mahallesi'ni ablukaya alıp, baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinli genci alıkoydu.

İsrail askerlerinin mahalleye baskın düzenlediği, hoparlörlerle mahalleyi "yasak bölge" ve "kapalı askeri alan" ilan ederek bölgede hareket etmeyi veya bulunmayı yasakladığı belirtildi.

Yerel medya platformlarında yayımlanan videolarda, İsrail askerlerinin bir grup Filistinliyi alıkoyduğu, ellerini başlarının üzerine koymaya zorladığı ve ardından yoğun güvenlik önlemleri altında bilinmeyen bir yere götürdüğü görüldü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları

El Halil merkezindeki Tel Rumeyda Mahallesi'nde zeytin toplayan bir aileye ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırdığı belirtildi. Aile fertlerine biber gazı sıkarak taşlarla saldıran İsraillilerin Filistinlilere ait mahsulleri de çaldığı ifade edildi.

Filistin Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan açıklamada ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta'da tarım amaçlı kullanılan bir yapı ile ekipmanı yaktığı, Durra ve Eş-Şuyuh kasabalarında ise çiftçilerin çalışmasını engellediği kaydedildi.

7 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Nablus, Eriha, Kalkilya ve Doğu Kudüs bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadın ve iki çocuğun da bulunduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin genelindeki belde ve mahallelere düzenlenen baskınlarda 5 kişi gözaltına alınırken, Caba kavşağında durdurulan araçlardaki paralara el koydu.

Askerler, Nablus'ta 1 ve Eriha'da da 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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