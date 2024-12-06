İsrail Ordusu, Endonezyalı Sağlık Ekiplerini Gazze'deki Hastaneden Tahliye Etti - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Endonezyalı Sağlık Ekiplerini Gazze'deki Hastaneden Tahliye Etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek Endonezyalı sağlık ekibini çıkmaya zorladı. Sağlık ekipleri, iki kez yapılan 'tahliye' uyarısı sonrasında hastaneden ayrılırken, doktor Gina, hastaneye ağır bombardıman yapıldığını ve içeride çok sayıda hasta ile sağlık çalışanı bulunduğunu belirtti. Son gelen bilgilere göre hastanede 50 kişi hayatını kaybetti.

06.12.2024 14:18
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İsrail ordusu, Endonezyalı sağlık ekibini üst üste "tahliye" uyarısı yaparak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nden çıkmak zorunda bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri yoğun saldırı altındaki Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi.

İsrail ordusunun baskını ve saldırısı nedeniyle hastanede görev yapan Endonezyalı sağlık ekibi de hastaneden ayrılmak zorunda kaldı.

Hastaneden çıkarılan Endonezyalı sağlık ekibi belli bir mesafeyi yaya yürüdükten sonra Filistin Kızılayına ait ambulansla Gazze kentine getirildi.

"Hastaneyi ağır şekilde bombalıyorlar"

Gazze kentinde 6 kişilik sağlık ekibi adına açıklama yapan doktor Gina, İsrail ordusunca Kemal Advan Hastanesi'nden ayrılmaları için kendilerine iki kez uyarı yapıldığını belirtti.

Gina, İsrail askerlerinin uyarıları sonrası Kemal Advan'dan ayrıldıklarını ve Selahaddin Caddesi'ne kadar yürüdüklerini dile getirdi.

Kemal Advan'daki duruma dikkati çeken Gina, "Şu anda (İsrail ordusu) hastaneyi ağır şekilde bombalıyor. Orada çok sayıda sağlık çalışanı ve hasta var. Bize gelen son bilgi, hastanede şu anda 50 şehit olduğu yönünde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Endonezyalı Sağlık Ekiplerini Gazze'deki Hastaneden Tahliye Etti - Son Dakika

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