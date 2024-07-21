İsrail Ordusu, Eylat'ta Saldırı Olmadığını Duyurdu

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İsrail ordusu, güneydeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Eylat kentinde saldırı olmadığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Eylat kentinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin araştırıldığını ve bölgede herhangi bir saldırı olmadığını ya da önleyici füzenin ateşlenmediğini açıkladı.

İsrail ordusu, güvenlikle ilgili tehdit bulunmadığını kaydetti.

Kanal12 televizyonunda yer alan haberde, Eylat bölge halkının patlama sesleri duyduğu belirtilmişti.

Sosyal medyada, Eylat kenti semalarında ışık demeti bırakan cisimlerin yer aldığı görüntüler paylaşılmıştı. İsrail ordusu, bu haberlerin incelendiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırılarının ardından, buradaki İran destekli Husilerin misillemesine karşı teyakkuza geçtiğini açıklamıştı.