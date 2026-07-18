İsrail Ordusu Filistinli Bir Gençyi Şehit Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu Filistinli Bir Gençyi Şehit Etti

18.07.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'da ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli Fadi Hamdullah en-Nasan, tedavi sürecinde hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir hafta önce açtığı ateşle ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklara göre, 17 yaşındaki Fadi Hamdullah en-Nasan, yaklaşık bir hafta önce İsrail askerlerinin El-Mugayyir beldesine düzenlediği baskın ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye yönelik saldırısı sırasında uyluğundan gerçek mermiyle vurularak ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Nasan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 11 Temmuz'da El-Mugayyir beldesinde bir eve saldırmış, olayda Nasan'ın yanı sıra 2 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle yaralanmış, 10 yaşındaki bir çocuk ise ses bombasının isabet etmesi sonucu başından yaralanmıştı.

Mugayyir beldesi ile çevresindeki Filistin yerleşimleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve İsrail ordusunun baskınlarına sık sık maruz kalıyor.

Filistin yönetimi ve insan hakları kuruluşları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, Filistinlileri zorla göç ettirmeyi ve daha fazla araziye el koymayı amaçlayan günlük saldırılar düzenlemekle suçluyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Filistinli Bir Gençyi Şehit Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Yargı ’dur’ dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak
Görüntüler korkunç Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:53
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 10:44:57. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Filistinli Bir Gençyi Şehit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.