İsrail'in Refah kentindeki saldırısında 15 Filistinli öldü

Vinicius Jr, ırkçılık nedeniyle futboldan giderek daha az keyif alıyor

Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 23 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 10 ırkçı taciz yaşadı. Vinicius, Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini ve ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ancak ırkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı. İspanya ve Brezilya takımları Madrid'de dostluk maçında ırkçılık karşıtı kampanya kapsamında karşılaşacak.