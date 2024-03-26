İsrail'in Refah kentindeki saldırısında 15 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 15 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin merkezli haber ajansı Şihab'ın (shehabnews) haberine göre, İsrail ordusu Refah'ın kuzeyindeki Musbih bölgesinde Ebu Nukira ailesinin evini bombaladı.
Saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.
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Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 23 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 10 ırkçı taciz yaşadı. Vinicius, Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini ve ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ancak ırkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı. İspanya ve Brezilya takımları Madrid'de dostluk maçında ırkçılık karşıtı kampanya kapsamında karşılaşacak.
Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, yıllardır maruz kaldığı ırkçılığı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 23 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 10 ırkçı taciz yaşadı. Vinicius, Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini ve ırkçılığın kazanmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Ancak ırkçı tacizler nedeniyle maçlara odaklanmanın zorluğunu anlatırken duygulandı. İspanya ve Brezilya takımları Madrid'de dostluk maçında ırkçılık karşıtı kampanya kapsamında karşılaşacak.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır çarpıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü yaralandı. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza sonrasında polis ekipleri önlem alarak trafik akışını düzenledi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 tır karıştı. Kazada 1 tır şoförü hayatını kaybederken, 3 tır şoförü yaralandı. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza sonrasında polis ekipleri önlem aldı ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sinop'ta çıkan yangında bungalov ev atölyesi alevlere teslim oldu. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Sinop'ta bulunan bir bungalov ev atölyesi yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
ABD Başkanı Joe Biden ve Washington’daki üst düzey yetkililer, İsrail'in Gazze’yi hedef alma şekline karşı sabırlarını korumaya çalışırken, İsrail'in diplomatik korumanın kaldırılması kararı, ABD-İsrail ilişkilerindeki çatlağın derinleştiğini gösteriyor. Başbakan Netanyahu'nun tepkisi ve Biden'ın İsrail'e olan yardımlarının sorgulanmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki gerilim artıyor.
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