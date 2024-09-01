İsrail Ordusu Gazze'de Ceset Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusu Gazze'de Ceset Buldu

İsrail Ordusu Gazze\'de Ceset Buldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çok sayıda ceset bulduğunu duyurdu ancak cesetlerin sayısı veya kimliğine dair bilgi vermedi. İsrail güçleri, cesetlerin bulunması ve kimliklerinin incelenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

01.09.2024 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çok sayıda ceset bulduğunu duyurdu ancak cesetlerin sayısı veya kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail güçlerinin çok sayıda ceset bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu aşamada, İsrail güçlerini bölgede halen aktif olduğu, cesetlerin bulunması ve kimliklerinin incelenmesi çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bu işlemlerin birkaç saat sürmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, cesetlerin nerede bulunduğuna ve sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, ordunun Gazze'de 6 İsrailli esirin cesedini bulduğu belirtildi.

İsrail'de muhalefet ve Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirmeye devam ediyor

Muhalefet ve esirlerin aileleri Netanyahu'yu, esir takası anlaşması da dahil olmak üzere Hamas'la "savaşı durdurmaya yönelik" bir anlaşma yapılmasını baltalayacak imkansız koşullar koyarak esirlerden vazgeçmek ve onları Gazze Şeridi'nde ölüme terk etmekle suçluyor.

İsrail medyasına göre bu akşam binlerce İsrailli, Gazze'deki Filistinli gruplarla bir esir takası anlaşması imzalanmasını talep etmek için ülke çapında gösteri yaptı.

Göstericiler Tel Aviv, Hayfa ve Rehovot şehirlerinde çok sayıda yolu kapattı.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'de Ceset Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 Cimbom’dan farklı tarife Galatasaray, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 yendi Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi
23:18 Narin’in amcasıyla ilgili yeni detay Telefonundaki tüm kayıtları silmiş Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş
22:17 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi’ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 03:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Gazze'de Ceset Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement