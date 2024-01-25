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İsrail ordusu Gazze'de insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı: 20 ölü, 150 yaralı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı: 20 ölü, 150 yaralı

İsrail ordusu, Gazze'de insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı. Saldırı sonucunda 20 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu Gazze\'de insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere saldırdı: 20 ölü, 150 yaralı
25.01.2024 - 14:19,
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İsrail ordusunun Gazze kentinde insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden gelen insani yardım tırlarını bekleyen bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail işgali, Gazze'de Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen binlerce aç insana karşı yeni bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 20 kişinin öldürüldüğü, 150 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesine onlarca durumu kritik olan yaralının getirildiğini aktaran Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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