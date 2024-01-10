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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 1 yedek subayını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 1 yedek subayını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 24 yaşındaki yedek binbaşı Alkana Newlander'ın öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in yoğun saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde 520 İsrail askeri ve subayı hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda 1 yedek subayını kaybetti
10.01.2024 - 09:09,
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 yedek subayının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda 24 yaşındaki yedek binbaşı Alkana Newlander'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 İsrail askeri ve subayı öldürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 1 yedek subayını kaybetti - Son Dakika
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