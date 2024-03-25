İsrail ordusu Gazze'deki hastaneleri kuşatmaya devam ediyor - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'deki hastaneleri kuşatmaya devam ediyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastanelerden 3'ünü yeniden kuşatma altına aldı. İsrail'in uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze'de birçok hastane ve sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı. Şifa Hastanesi başta olmak üzere birçok hastane hedef alınırken, son olarak Nasır ve Emel hastaneleri de kuşatıldı.

25.03.2024 10:35
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İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük hastanelerinden 3'ünü yeniden kuşatma altında aldı.

Gazze'de 32 binden fazla can kaybına ve ağır yıkıma neden olan İsrail ordusu, yeniden hastaneleri hedef alıyor.

Uyguladığı abluka ve yardım tırlarının girişine getirdiği kısıtlamaların yanı sıra İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve bölgenin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'ni kuşattı.

Hastane ve çevresine düzenlediği saldırılarda İsrail güçleri şu ana kadar yaklaşık 150 Filistinliyi öldürdü, 480 Filistinliyi de alıkoydu.

Daha önce de "Hamas'ın komuta merkezi" yalanıyla Şifa Hastanesi'ne saldıran İsrail ordusunun bu son kuşatması 18 Mart'tan bu yana devam ediyor.

Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa'ya yaralı ve hastaların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin Filistinli sığınmıştı.

Güneydeki hastaneleri de kuşattı

Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, dün de Gazze'nin güneyinde yer alan Nasır ve Emel hastanelerini kuşatmaya başladı.

Filistin Kızılayı, gönüllü bir sağlık çalışanı ile yerinden edilmiş bir Filistinlinin İsrail güçlerinin Emel Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda öldüğünü bildirdi. Filistin Kızılayı ayrıca İsrail güçlerinin hastalardan ve buraya sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerden Emel Hastanesi'ni boşaltmalarını istediğini aktardı.

Gazze'ye yönelik saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdüren İsrail ordusu, daha önce de Şifa başta olmak üzere bölgedeki birçok hastane ve sağlık kuruluşunu hedef almıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Nasır, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'deki hastaneleri kuşatmaya devam ediyor - Son Dakika

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