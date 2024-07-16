İsrail Ordusu, Gazze'deki Kayıplar Sebebiyle Tank Sıkıntısı Çektiğini İtiraf Etti - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze'deki Kayıplar Sebebiyle Tank Sıkıntısı Çektiğini İtiraf Etti

İsrail ordusu, Gazze'deki kayıplar nedeniyle tank sıkıntısı yaşadığını ilk defa kabul etti. İsrail medyasına göre, savaşta bazı tankların hasar görmesi ve mühimmat eksikliği nedeniyle zırhlı kolorduda kadın subayların görevlendirilmesi talebi reddedildi. İsrail Genelkurmay Başkanı, tank ve mühimmat eksiklikleri sebebiyle kadın askerleri zırhlı kolorduya alma tatbikatlarını 2025 yılına kadar erteledi. Gazze'deki savaşta İsrail ordusuna çok sayıda tankın hasar gördüğü ve yakın zamanda yeni tankların katılmasının beklenmediği belirtildi.

16.07.2024 00:03
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İsrail medyasına göre ordu, Gazze'deki kayıplar sebebiyle ilk defa tank sıkıntısı çektiğini itiraf etti.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun, savaşta bazı tankların hasar görmesi ve mühimmat eksikliği nedeniyle zırhlı kolorduda kadın subayların görevlendirilmesini reddettiği belirtildi.

İsrail ordusunun bunu Yüksek Mahkeme'nin önünde itiraf ettiği aktarılan haberde, ordunun zırhlı kolorduda görev yapan kadın subayların "düşman hattının olmadığı" tatbikatlarda eğitim almaları talebinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, tank ve mühimmatlardaki ciddi eksiklikler nedeniyle kadın askerleri zırhlı kolorduya alma tatbikatlarını 2025 yılının sonuna kadar erteleme kararı aldığı aktarılan haberde, "İsrail ordusu ilk defa Gazze savaşında çok sayıda tankını kaybettiği ve mühimmat sıkıntısı çektiğini itiraf etmiş oldu." denildi.

Gazze'deki savaşta İsrail ordusuna çok sayıda tankın hasar gördüğü için savaşta veya tatbikatta kullanılabilecek durumda olmadığına işaret edilen haberde, yakın zamanda zırhlı kolorduya yeni tankların katılmasının beklenmediği de paylaşıldı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Gazze'deki Kayıplar Sebebiyle Tank Sıkıntısı Çektiğini İtiraf Etti - Son Dakika

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