İsrail ordusu, Gazze'deki mahallelerin sakinlerine tahliye çağrısı yaptı

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İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef alacağı Gazze kentindeki bazı mahallelerin sakinlerine tahliye çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze kentinin merkezindeki Şeyh Nasır, Berbah ve Maan mahallelerini henüz boşaltmamış sakinlere acil bir çağrı" yapıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında hedef alacağını duyurduğu mahallelerde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bulunduğu iddia edilirken, bu bölgelerde yoğun çatışmalar yaşanacağı belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, "Güvenliğiniz için bu bölgeleri derhal insani bölgedeki bilinen barınaklara tahliye etmelisiniz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları'nın bu bölgelerden Gazze kuşatma bölgesine doğru roket atmaya devam ettiğini" öne sürüldü.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde, yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada yapılan saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.