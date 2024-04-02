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İsrail Ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni Tamamen Yıktı - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni Tamamen Yıktı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak ayrıldığı Şifa Hastanesi'nin harabeye dönmesi karşısında dehşete kapıldıklarını açıkladı. İsrail güçlerinin 14 günlük saldırıları sonucunda hastane kullanılamaz hale gelmiş ve Gazze'nin en büyük hastanesi artık hizmet dışı kalmıştır. Hastaneye erişim imkansız hale gelmiş ve hastalar tedavi olamamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, saldırılar sırasında birçok kişi hayatını kaybetmiş ve sağlık personeli de tutuklanmıştır. İsrail ordusu daha önce de 2013 yılında aynı hastaneye baskın düzenlemiş ve ciddi zararlar vermiştir.

02.04.2024 01:19
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak ayrıldığı Şifa Hastanesi'nin harabeye dönmesi karşısında dehşete kapıldıklarını açıkladı.

MSF, X sosyal medya platformundan, İsrail güçlerinin 18 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren saldırılarıyla tamamen kullanılamaz hale getirip çekildiği Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail güçlerince tesisin içinde ve çevresinde gerçekleştirilen 14 günlük saldırıların ardından Şifa Hastanesi'nin harabeye dönmesinden dolayı dehşete kapıldıkları bildirilen paylaşımda, "Gazze'nin en büyük hastanesi artık hizmet dışı. Yıkımın boyutu göz önüne alındığında, Gazze'nin kuzeyindeki insanlar daha da az sağlık seçeneğiyle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, Şifa Hastanesi'ne erişimin günlerce imkansız hale geldiği ve hastaların tedavi olamadığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, hastanenin kuşatma altına alındığı 18 Mart ile 31 Mart arasında 21 hastanın öldüğü ve 107 kişinin içeride mahsur kaldığı belirtilen paylaşımda, "Yaralılardan kesin sayısını teyit edemesek de aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yüzlercesi hayatını kaybetti. Haberlere göre cesetler sokakta yatıyor. Hastane içinde ve çevresinde sağlık personeli ve diğer kişiler de toplu olarak tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Şifa Hastanesi'nde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Şifa Hastanesi yerleşkesi ve çevresinden tamamen çekildiğini söylemişti.

Tanıklar, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni Tamamen Yıktı - Son Dakika

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