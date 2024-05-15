İsrail ordusu Gazze'den çekildi, yeniden operasyon tehdidi - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'den çekildi, yeniden operasyon tehdidi

İsrail ordusu Gazze\'den çekildi, yeniden operasyon tehdidi

İsrail ordusu, Gazze'nin Ez-Zeytun mahallesinden çekildiğini duyurdu. Ancak gerektiği takdirde yeniden askeri operasyonlara devam edileceği tehdidi yapıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail ordusu daha önce de aynı bölgeye operasyon düzenlemişti. İsrail'in Gazze'yi işgalinde ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

15.05.2024 12:02
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İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun mahallesinden çekildiğini, "gerektiği takdirde" yeniden askeri operasyonlara devam etme tehdidinde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordu güçleri, yaklaşık bir haftadır operasyon düzenlediği Gazze kentinin ez-Zeytun mahallesinden çekildi.

Haberde, ordu güçlerinin gerektiği takdirde mahallede yeniden askeri operasyonlarına başlama tehdidine yer verildi.

Öte yandan AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Filistinlilerin evlerine yönelik makineli tüfeklerle ateş ederek, Gazze kentindeki ez-Zeytun mahallesinden çekildiğini belirtti.

Tanıklar, İsrail güçlerinin güneye doğru, Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim koridoruna doğru çekildiğine işaret etti.

İsrail ordusu, 9 Mayıs'ta, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ne ikinci kez havadan ve karadan saldırı başlattığını duyurmuştu.

Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu ifade edilirken, yüzlerce Filistinlinin Zeytun ve Tel el-Heva mahallerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

İsrail ordusu daha önce de 21 Şubat'ta aynı bölgeye operasyon düzenlemiş, yüzlerce kişi yerinden edilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 272'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 621 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'den çekildi, yeniden operasyon tehdidi - Son Dakika

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