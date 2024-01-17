İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 14. Tugay 87. Tabur'da görev yapan askerler Zechariah Pesach Haber (32) ile Yair Katz'ın (34) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 525 İsrail askeri öldürüldü.