İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 askerinin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda biri yüzbaşı olmak üzere 4 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde dün öğle saatlerinde Filistinli gruplarla İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.
Çatışmalarda biri yüzbaşı 4 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askeri öldürüldü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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