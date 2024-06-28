İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenledi - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında karadan işgalini genişlettiği ve El-Mevasi bölgesine topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail askeri araçları da bölgede ilerlemeye devam ederken, yerinden edilmiş Filistinliler zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

28.06.2024 20:03
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında karadan işgalini genişlettiği, El-Mevasi bölgesine topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda da ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Mevasi bölgesine uzun saatler boyunca topçu ateşiyle saldırı düzenledi. Bölgede yaşayan yerinden edilen Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.

Saldırılar sürerken İsrail askeri araçları da Eş-Şakuş bölgesi ve Bölge Parkı'nın güneyinde ilerlemeye devam etti. Bölgedeki Filistinliler, askeri araçları görünce çadırlarını terk edip Han Yunus'a doğru kaçmaya başladı.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenledi - Son Dakika

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