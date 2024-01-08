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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 19 askerin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 19 askerin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgal sürecinde son 24 saatte 19 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusunun Gazze'yi karadan işgal sürecine başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 1042'ye yükseldi. Yaralı İsrail askerlerin 228'inin durumunun kritik, 374'ünün orta, 440'ının hafif olduğu kaydedildi. Gazze'ye kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinden 453'ünün hala hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı. Ordu ayrıca 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve askerlerin sayısının, 375'i ağır, 647'si orta ve 1416'sı hafif olmak üzere 2 bin 438'e çıktığını belirtti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde son 24 saatte 19 askerin yaralandığını açıkladı
08.01.2024 - 17:55,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgal sürecinde son 24 saatte 19 İsrail subayı ve askerinin yaralandığını açıkladı.

Ordunun paylaştığı verilere göre, İsrail ordusunun Gazze'yi karadan işgal sürecine başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 1042'ye yükseldi.

Yaralı İsrail askerlerin 228'inin durumunun kritik, 374'ünün orta, 440'ının hafif olduğu kaydedildi.

Gazze'ye kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinden 453'ünün hala hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı.

Ordu ayrıca 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve askerlerin sayısının, 375'i ağır, 647'si orta ve 1416'sı hafif olmak üzere 2 bin 438'e çıktığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 19 askerin yaralandığını açıkladı - Son Dakika


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