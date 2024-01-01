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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 asker öldü, 4 asker yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 asker öldü, 4 asker yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerin öldürüldüğünü, 4 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, ölen askerin kimliği ve yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi verildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı tarihten bu yana ölen İsrail askeri sayısı ise 507'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda 1 asker öldü, 4 asker yaralandı
01.01.2024 - 21:27,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldürüldüğünü, 4 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yeni askeri can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 5. Tugay'ın 7020 taburundan çavuş Amichai Yisrael Yehoshua Oster'in (24) öldürüldüğü ve 2 askerin ağır yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir askerin, güneyinde ise bir subayın daha ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı askerlerin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısı, 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507'ye yükseldi.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 asker öldü, 4 asker yaralandı - Son Dakika
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