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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerini kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerini kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin yaralandığını açıkladı. Mühendislik Taburu'nda görevli askerler David Schwartz, Gavriel Bloom ve Yakir Hexter ile Kfir Tugayı'nda görevli asker Sergeant Roi Tal'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, çatışmalarda 3 İsrail askerinin de yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana toplamda 514 İsrail askeri öldürüldü, bunların 180'i karadan işgal sürecinde gerçekleşti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda 4 askerini kaybetti
09.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:00
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Taburu'nda görevli askerler David Schwartz, Gavriel Bloom ve Yakir Hexter ile Kfir Tugayı'nda görevli asker Sergeant Roi Tal'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 180'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 514 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerini kaybetti - Son Dakika
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