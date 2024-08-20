İsrail ordusu Han Yunus'ta Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: 4 ölü

Güncel

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alının bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli hayatını kaybetti, birçok Filistinli yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait askeri araçlardan, zaman zaman yeni saldırı noktalarına yakın olan Asda bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının makineli tüfek ve topçu ateşiyle hedef alındığını aktardı.

İsrail ordusu,18 Ağustos'ta saldırılarını Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde daha önce "güvenli bölge" olarak ilan ettiği alanların çok yakınındaki Hamed Mahallesi'ne kadar genişletmişti.