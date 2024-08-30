İsrail Ordusu Han Yunus'ta Geniş Çapta Yıkım Bıraktı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Han Yunus'ta Geniş Çapta Yıkım Bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çekilirken, kentte geniş çapta yıkım bıraktı. Bölge sakinleri, İsrail'in kentte düzenlediği saldırılarda öldürülen 10 Filistinlinin naaşına ulaştı. Sağlık ve sivil savunma ekipleri, ordunun çekildiği bölgelerde enkaz altında ve sokaklardaki mağdurları aradı. İsrail askerlerinin Han Yunus'tan çekilmesi, saldırılar sonucu yüzlerce konut, ev, yol ve altyapıda büyük yıkım olduğunu ortaya çıkardı.

30.08.2024 11:46
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çekilirken, kentte geniş çapta yıkım bıraktı.

İsrail ordusu 22 gün önce başlattığı saldırıların ardından kentin doğusunda nüfuz ettiği bölgelerden çekildi.

Bölge sakinleri, İsrail'in kentte düzenlediği saldırılarda öldürülen 10 Filistinlinin naaşına ulaştı.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, ordunun çekildiği bölgelerde enkaz altında ve sokaklardaki mağdurları aradı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri Han Yunus'tan çekilmesi, saldırılar sonucu yüzlerce konut, ev, yol ve altyapıda büyük yıkım olduğunu ortaya çıkardı.

Bazı cesetlerin kısmen çürümüş, bazıları ise köpek ve kediler tarafından kısmen parçalanmış halde bulundu.

İsrail ordusu, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha boşaltılmasını istemişti.

İsrail güçleri 9 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde saldırıların başından bu yana defalarca girdiği Han Yunus'ta saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Han Yunus'ta Geniş Çapta Yıkım Bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Ordusu Han Yunus'ta Geniş Çapta Yıkım Bıraktı - Son Dakika
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